Davide Calabria non ci sta. Il capitano del Milan, attraverso il proprio profilo instagram, ha preso parola per zittire le numerose voci che si susseguono sui social network e che riguardano numerosi dissidi e screzi avvenuti all'interno dello spogliatoio rossonero. Episodi brutti, che Calabria ci tiene a smentire difendendo i rapporti anche umani presenti all'interno del gruppo.



LA STORIA - “Vincere o perdere, come le critiche, fanno parte di questo mondo. Le accettiamo e siamo i primi a non essere contenti e a voler cambiare le cose. Quello che non accettiamo in maniera assoluta sono le innumerevoli falsità che da qualche giorno si susseguono e coinvolgono i miei compagni ed il sottoscritto. Il nostro è un gruppo fantastico, sano e composto prima di tutto da uomini che si vogliono bene, con grandi valori morali, di rispetto e di stima reciproca. Continuiamo a rimanere concentrati sul nostro lavoro con la testa sul campo e basta con queste assurde illazioni”.