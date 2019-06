, terzino del Milan, si è aggregato all'Under 21 di Gigi Di Biagio dopo un infortunio che l'ha tenuto lontano dai campi per poco meno di due mesi. Attraverso un post su Instagram, il giocatore rossonero ha commentato: "Con la testa, con il cuore e da qualche giorno con le gambe sono qui. E' una speranza. Mi attacco a quella. Non so ancora se ce la farò, non so ancora come risponderà davvero il mio fisico alle reali sollecitazioni del campo. Ma ce la sto mettendo tutta. E a prescindere se riuscirò ad essere nei 23, sono orgoglioso di questa maglia e di questo gruppo. Forza ragazzi e forza Italia!".