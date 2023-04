Dopo Stefano Pioli purecapitano del Milan, si è lamentato nel post-gara di Roma-Milan per lo scarso ritmo del match. Entrambi hanno etichettato come 'strana' la partita dell'Olimpico, con il ritmo che ha faticato, e non poco, a decollare: nel mirino il gioco dei giallorossi, definito da molti eccessivamente ostruzionistico con l'obiettivo di spezzettare.Così Calabria a Milan TV: "La partita è stata strana, non certo bella.Diciamo che questo incontroSpezzando il ritmo non abbiamo trovato il guizzo finale, ovviamente abbiamo fatto anche degli errori tecnicamente. In campo ho avuto la sensazione di essere più forte della Roma"