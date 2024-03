Calafiori: 'Parlo con Bove e altri ex romanisti. Me la stanno tirando'

Convocato nella nazionale under 21, Riccardo Calafiori è diventato uno dei protagonisti della corsa verso l'Europa del Bologna di Thiago Motta. Il difensore, in vista del doppio impegno degli azzurrini con Lettonia e Turchia ha rilasciato un'intervista riportata dall'Ansa, scherzando sul suo rapporto con gli ex compagni di squadra della Roma con la quale il suo Bologna è in lotta per il quarto posto: "Credo di essere cresciuto mentalmente, stare in un paese estero a Basilea e anche quest'anno lontano da casa mi ha fatto crescere mentalmente rispetto all'anno scorso. guardiamo partita per partita, cerchiamo di continuare così e perché no di realizzare questo sogno. Con i miei ex compagni alla Roma, come Bove, mi scrivo spesso e come diciamo a Roma me la stanno tirando. Poi se con il quinto posto andiamo tutte e due in Champions sarei contento lo stesso".