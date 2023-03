(classe 2002 scuola Roma) ha dichiarato in un'intervista alla Gazzetta dello Sport: "Non penso più all'infortunio, se non quando guardo quelle cicatrici sul ginocchio. Paradossalmente è stato lo step che mi ha fatto capire che potevo diventare calciatore a livelli alti, mentalmente mi ha aiutato. Ad ogni difficoltà penso sempre a ciò che ho vissuto. E vado avanti più forte di prima.Mi sono trovato subito bene, compagni eccezionali. Basilea trasuda di calcio come Roma, ma la mentalità è diversa: il giorno della partita si vive per quello, ma poi tutto torna come prima. Come passione sono rimasto sorpreso, in Svizzera ci sono i tifosi migliori. Il campionato è un trampolino, ma di ottimo livello. Prima di accettare ero scettico, poi: mentalità, personalità, carattere. Quando mi dà un consiglio è sempre la cosa giusta da fare. E poiAdesso ho preso un'altra strada e penso solo a far bene al Basilea. Ma se in futuro dovesse essere la scelta giusta da fare,, il 70% di questo Napoli è merito suo. E poisono diversi tra loro, ma molto bravi"., la volta prima ero andato senza giocare. Ma dopo un periodo in cui non ero più nei piani, sto tornando., farò di tutto per riuscirci".