In Italia ogni giorno vengono realizzate migliaia di ricerche online su calciatori e squadre. Ma chi suscita maggior interesse tra i giocatori e i club? Al quesito risponde SEMrush, piattaforma SaaS per la gestione della visibilità online, che ha analizzato le parole chiave digitate sui motori di ricerca negli ultimi 12 mesi.



Per quanto riguarda i club, se si prende in esame la media dell’ultimo anno, al primo posto troviamo la Juventus, con una media di 6.180.000 ricerche mensili, seguita da Inter (5.916.691 ricerche in media ogni mese) e Milan (3.407.584 ricerche), ma la cosa interessante è che, se si considerano gli ultimi 6 mesi (luglio – dicembre 2019) si nota un netto sorpasso dell’Inter sulla capolista, con una media di 6.805.200 ricerche al mese, contro le 6.160.000 ricerche mensili medie della Juventus. Il mese in cui il distacco a favore dell’Inter risulta maggiore è agosto 2019 con 9.180.500 a 7.480.000.



Club (media ricerche mensili):

Juventus 6.180.000

Inter 5.916.691

Milan 3.407.584

Roma 1.166.834

Napoli 1.164.083

Fiorentina 976.250

Atalanta 717.250

Lazio 496.209

Sampdoria 444.833

Genoa 305.333



Per quanto riguarda i singoli calciatori, il predominio di Cristiano Ronaldo appare subito evidente. È il primo calciatore per numero di ricerche online mensili sia che si prendano in esame le ricerche relative ai giocatori di tutto il mondo (870.500 ricerche medie mensili), sia che si analizzino solo quelle connesse ai calciatori della Serie A italiana (488.583).

Al secondo posto a livello mondiale si classifica Mauro Icardi, con una media non di molto inferiore a quella del collega pallone d’oro (835.125). Il calciatore italiano più cercato online, invece, è Mario Balotelli che fa registrare in media 218.834 ricerche sul web ogni mese, seguito da Gianluigi Buffon, a quota 173.175, e Nicolò Zaniolo, con una media di 159.458. solo settima posizione per Francesco Totti, storica bandiera della Roma, che ha ufficialmente messo via gli scarpini a maggio 2017 (120.300 ricerche mensili in media), seguito da Gennaro Gattuso, che per anni ha vestito con orgoglio la maglia del Milan e oggi siede sulla panchina del Napoli come allenatore (media mensile di ricerche su internet a quota 112.625).



Calciatori (media ricerche mensili):

Cristiano Ronaldo 870.500

Icardi 835.125

Dybala 445.875

Lukaku 374.450

De Ligt 353.366

Messi 319.834

Neymar 316.875

Higuain 316.442

Ibrahimovic 255.841

Piatek 251.908

Balotelli 218.834

Buffon 173.175

Zaniolo 159.458