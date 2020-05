Si riparte, forse no. Non è ancora chiaro se il campionato (i campionati?) di calcio ricomincerà, per aver una risposta chiara e soprattutto definitiva bisognerà, ancora una volta, attendere. "Una settimana" secondo il Ministro per le politiche giovanili e lo sport Vincenzo Spadafora, nella speranza che questa volta alle parole seguano i fatti, che si arrivi davvero alla decisione finale. Al netto della curva dei contagi, impossibile da prevedere anche per gli studiosi,, non ha dato l'idea di studiare una soluzione, di aver un progetto vero per rimettere in moto la macchina.Inutile girarci intorno, fino a quando non ci sarà un vaccino sarà necessario convivere con il virus. Ed è obbligo di chi guida il Paese trovare una soluzione anche per il calcio, così come succede per qualsiasi altra attivitàE di programmare anche i prossimi. Davvero vogliamo credere che con quasi 4 milioni di contagi del mondo (dichiarati) il calcio sia immune da nuovi positivi? Davvero non ci attendiamo nuovi casi nelle prossime settimane e, su questo gli studiosi sono certi, in autunno, quando ci sarà una seconda ondata?Il tempo dell'attesa è finito, dentro o fuori. Con l'obbligo di isolamento di tutta la squadra per 14 giorni in caso di calciatore positivo è utopico pensare di far ripartire il calcio.Il Governo dica cosa vuole fare. Se vuole chiudere il calcio fino a data da destinarsi o se vuole trovare davvero un piano per andare avanti.