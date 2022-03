Il calcio femminile segna un nuovo record, destinato ad aumentarne ulteriormente il valore e la popolarità a livello internazionale: al Camp Nou, in occasione del match di ritorno dei quarti di finale di Champions League tra Barcellona e Real Madrid, è stato infatti stabilito un nuovo primato per numero di spettatori presenti. Come comunica il club catalano dai propri profili social che erano ben 91553 le persone presenti sugli spalti, ritoccando così il precedente record della finale del Mondiale del 1999, quando al Rose Bowl di Pasadena in 90.185 assistettero al match tra Stati Uniti e Cina.