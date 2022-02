Un match indimenticabile quello tra USA e Nuova Zelanda, sfida al femminile valida per la SheBelieves Cup. La partita è finita 5-0 a favore delle americane, ma la protagonista fa parte della nazionale neozelandese e si chiama Meykayla Moore: autrice di tre autogol segnati nel giro di mezz’ora.



CHE DISASTRO - La prima autorete è arrivata a cinque minuti dal fischio d’inizio, nel tentativo di respingere la palla in calcio d'angolo. E dopo solo un minuto eccone una seconda, stavolta di testa. Il cambio è arrivato subito dopo il terzo e ultimo autogol, al 40': l'allenatrice allenatrice Jitka Klimkova, vedendola in evidente difficoltà, l'ha tolta dal campo.