Un'altra medaglia per l'Italia alle Olimpiadi invernali di Pechino 2022. La regala Federica Brignone, che conquista l'argento nel gigante femminile. Oro alla svedese Sara Hector per soli 28 centesimi. Completa il podio la svizzera Lara Gut-Behrami, che chiude davanti l'austriaca Katharina Truppe. Dal bronzo di Pyeongchang, all'argento a Pechino, Brignone continua a scrivere la storia. Per l'Italia è la medaglia numero 33 nella storia dello sci alpino alle Olimpiadi.