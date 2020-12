, vuol dire che vivi di passione. Una passione infinita, e non può essere altrimenti se daarrivi in. Pamela, classe '82, ex calciatrice, più di 100 gol in Serie A, ora sulla panchina delfemminile, si racconta a calciomercato.com e parte proprio dalla nuova esperienza con la Vinotinto. Sempre mossa dalla passione per un pallone.“È nata mentre ero in Spagna, il mio procuratore ed amico Alessandro Pennestri mi ha chiamata per dirmi che c’era questa possibilità e se poteva interessarmi. Ho tanti amici in Venezuela e non ci ho pensato due volte.È stato un anno difficile per la pandemia; ma è un’esperienza di vita che farei sempre”.“Abbiamo un unico obiettivo che è quello di qualificarci al Mondiale del 2023 in Australia-Nuova Zelanda e fare la storia, visto che il Venezuela non si è mai qualificato ad un Mondiale”.“La Torres sarà sempre nel mio cuore, sono cresciuta come persona e calciatrice, è la mia seconda casa. Poi metterei la Spagna che mi ha quasi adottata, perché la seconda parte della mia vita la sto vivendo proprio nella penisola Iberica”.“Ancora mi capita di sognare di segnare qualche gol, ma è meglio non guardare indietro. Penso di aver vissuto degli anni fantastici quando giocavo e va bene così. Adesso ho un altro ruolo importante e posso mettere a disposizione la mia esperienza come ex calciatrice”.“Assolutamente si, orgogliosa di tutto quello che abbiamo fatto per fare in modo che tutto questo oggi sia possibile. Non vanno sprecati i nostri sacrifici e spero solo che questo sia un inizio per un futuro più roseo”.“La Juve è la squadra da battere, è completa in tutti i reparti. Il Milan con l’arrivo di Vero Boquete, che ha portato tecnica ed esperienza, può sicuramente impensierire la Juve, ma non penso sia ancora pronta per la conquista del campionato. La Juve non sbaglia un colpo”..“Sono sempre contenta di quello che faccio, soprattutto dagli errori imparo qualcosa d’importante. Il movimento sta crescendo, ma deve crescere ancora molto di più. Adesso con il professionismo penso che cambieranno tante cose in positivo. In futuro, non lontano, spero che arrivino anche giocatrici di primo livello per rendere un campionato molto più bello ed appetibile. Sky e Dazn devono continuare a trasmettere le partite per sensibilizzare il pubblico con il Calcio Femminile".@AngeTaglieri88