Gary Lineker lascia Match of the Day, lo storico programma di calcio di cui era presentatore. La ragione della scelta della Bbc è da rintracciare nel tweet dell'ex Barcellona in cui aveva criticato il Governo inglese per la politica sui migranti.



Commentando la nuova legge sull’immigrazione messa a punto dal governo britannico guidato dal conservatore Rishi Sunak, Lineker aveva commentato così: "Siamo oltre l’orrido. Noi accogliamo già pochi migranti rispetto agli altri grandi Paesi in Europa. Fantastico, vedo che la libertà di opinione per chi ha idee contrarie al comando è sempre promossa. Questa politica è solo crudele, diretta ai più vulnerabili, non così diversa da quella usata dalla Germania negli Anni Trenta. E poi sarei io quello che ha superato i limiti?".



Questo il comunicato della BBC: “Abbiamo avuto discussioni approfondite con Gary e il suo team negli ultimi giorni. Consideriamo la sua recente attività sui social media una violazione delle nostre linee guida. Dovrà lasciare la conduzione di Match of the Day fino a quando non avremo una posizione concordata e chiara sul suo utilizzo dei social media. Non abbiamo mai detto che Gary non dovrebbe dare opinioni, o che non può avere un punto di vista su questioni che gli stanno a cuore, ma abbiamo detto che dovrebbe tenersi ben lontano dallo schierarsi su questioni politiche di partito o controversie politiche”, ha concluso la rete pubblica britannica in una nota.