Felipe Anderson sta considerando l'idea di restare alla Lazio. La trattativa con il West Ham è vicina a fallire, gli Hammers sembrano virare su altri obiettivi. E Felipe? Il suo contratto in scadenza 2020 deve essere ancora rinnovato, la Lazio non vuole altri casi Keita, farà di tutto per trovargli una nuova sistemazione o considerare una sua permanenza.



CALCIOMERCATO LAZIO - Come riporta il Corriere dello Sport, Felipe sta aspettando una nuova offerta da Londra, stavolta sponda Chelsea: una volta chiarita la guida tecnica, con il possibile approdo di Sarri, i Blues potrebbero provare l'assalto. Lotito non fa sconti, d'altra parte Felipe sa che a Roma non sarebbe protagonista, e a 25 anni vorrebbe un posto da titolare. Sabato potrebbe partire per il ritiro estivo di Auronzo di Cadore: tutto da valutare il suo futuro, tutto da scrivere.