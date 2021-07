È stato uno dei primi a varcare i cancelli di Zingonia, ma il futuro di Josip Ilicic all'Atalanta rimane in bilico. Quote sul filo per la prossima stagione dello sloveno, che per i bookmaker rimane vicino all'uscita anche dopo il passo indietro di Milan e Lazio. La partenza dello sloveno entro la fine del calciomercato estivo rimane l'opzione favorita, a quota 1,75, mentre la conferma con i nerazzurri è offerta poco più in alto a 1,82. Dai betting analyst viene invece confermato il no alle trattative per Muriel e Zapata: salvo offerte da capogiro, i colombiani sono blindati con i bergamaschi e la loro partenza è a quota altissima, rispettivamente a 4,95 e 7 volte la posta.