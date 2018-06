Meno di una settimana, poi sarà spettacolo.Si scrive Giochi del Calcio di Strada , si legge divertimento, spettacolo, belle donne e tante notizie di calciomercato. Prendete appunti:Gli iscritti a www.calciodistrada.it potranno darsi battaglia all'insegna dell'ultimo gol o dell'ultimo punto in quattro discipline:. Ogni giorno è previsto un torneo a sé, per ogni disciplina, al termine del quale verrà eletto un vincitore. I vincitori di ogni giornata si sfideranno domenica, in un torneo finale entusiasmante.Calciomercato.com, infatti, sarà partner di Calciatori Brutti e sarà presente, in una bellissimo villaggio accessibile gratuitamente a tutti, con una postazione dedicata,Vi aspettiamo al nostro stand!