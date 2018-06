Dopo l'addio all'Inter, Rafinha potrebbe comunque tornare a giocare in Italia. Lo ha confermato stamattina Mazinho, padre e agente del calciatore, che intervistato dalla Gazzetta dello Sport ha spiegato come ci siano top club italiani interessati fantasista. A svelare il nome del club di A è Sportitalia, che spiega come il calciatore sia stato proposto al Napoli.