In diretta su calciomercato.com segui le principali notizie di mercato estero di oggi, 30 gennaio 2022, penultimo giorno della sessione invernale della campagna trasferimenti.



10.55 - Secondo BBC, il Brighton ha respinto anche la seconda offerta dell'Arsenal per Moises Caicedo.



10.30 - Secondo la stampa inglese, nelle ultime 48 ore di mercato il Chelsea potrebbe tentare un ultimo assalto con il Banfica per Enzo Fernandez.