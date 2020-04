. Come ogni mercoledì e ogni sabato alle ore 18, Fabrizio Romano risponde alle domande di calciomercato dei nostri utenti su Calciomercato.com. Ecco quelle selezionate in merito agli ultimi argomenti."Non cambierà il prezzo dei giocatori top come Pogba e Milinkovic, ma quello dei giocatori di fascia media o medio-alta che appartengono a club non così forti economicamente"."Dopo l'incontro delle scorse settimane si è preso ancora qualche settimana prima di arrivare alle firme. Il Napoli al momento non ha garanzie, nonostante ci fosse stata un'intesa verbale in quell'occasione"."Ad oggi è uno scenario che sarebbe solo ipotizzabile. Quindi nomi fantasiosi che servono a poco, vedremo se la Juve sceglierà davvero di andare su Icardi 'risolvendo' un problema all'Inter o meno, e a quali condizioni"."Nessuno è vicino perché non ci sono ancora trattative avanzate, non si conosce l'esito del campionato, le tempistiche, il budget definitivo. Ci vorrà tempo ma Paratici sta lavorando su più di un attaccante, Gabriel Jesus al momento non è facile perché Guardiola non vuole perderlo"."Quasi impossibile che rimanga a Cagliari. La Fiorentina sul centrocampo ha già investito tanto, c'è da ricordare che Nainggolan guadagna 4 milioni che sono tantissimi. L'Inter sta cercando un'altra soluzione"."Al momento no, la priorità è Giroud"."Non va escluso a livello di opportunità"."Ronaldo rimane alla Juventus"."Radu, perché già di proprietà. Musso dovrebbe accettare un percorso diverso, Sepe ad oggi è solo un'idea"."Complicato perché era legato alla precedente dirigenza. Fosse per lui, tornerebbe di corsa"."Ibrahimovic non ha ancora preso decisioni, bisogna rispettare la sua volontà di aspettare fino a quando capirà che Milan potrà nascere. Massara ha chances di restare"."Gosens può partire ma l'Atalanta ha già rifiutato 25 milioni dal Lione, dunque solo a prezzi importanti. Duvan può rimanere per un altro anno, di certo non c'è da dubitare della volontà di Percassi di migliorare la squadra. Lo farà proprio per Bergamo, ancor di più in un momento in cui la città vorrà superare la sofferenza di queste settimane. Papu e Ilicic non andranno sostituiti: restano, eccome"."Nessuno dei due è già dell'Inter"."Commisso non farà un euro di sconto a nessuno: sia Juventus che Inter vanno considerate in corsa"."Il Bologna non ha nessuna intenzione di privarsene, né lui ha intenzione di fare panchina nell'anno dell'Europeo"."No, rimane al Barcellona"."L'Inter ha tutta l'intenzione di tenere de Vrij. Sì, c'è Mino Raiola nella gestione del difensore olandese"."No, Rangnick non ha chiuso, anzi ha ammesso contatti. Ha detto che non c'è nulla di fatto, ma il Milan c'è eccome. In primissima fila da tempo"."Potrà arrivare un terzino destro di ruolo, specialmente se venisse ceduto De Sciglio più che Cuadrado. Luca Pellegrini ha chances di tornare da vice Alex Sandro".