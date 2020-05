. Come ogni mercoledì e ogni sabato, Fabrizio Romano risponde alle domande di calciomercato dei nostri utenti su Calciomercato.com. Ecco quelle selezionate in merito agli ultimi argomenti."La rifondazione è già iniziata: Rrahmani, Petagna e adesso arriveranno nuovi investimenti. Il Napoli ha deciso di cambiare strada"."L'Inter si è informata, la Juve non ha ancora mollato ma il problema è il prezzo: 60/70 milioni di euro sono ritenuti troppi"."Gli annunci arriveranno al momento giusto e difficilmente prima di fine stagione per una questione di equilibri e di rispetto nei confronti di Pioli"."Non è ancora certo, l'Inter e la Fiorentina ne parleranno nel prossimo mese"."L'Inter ad oggi non è su Alex Telles"."Dembelé, Aguero e Aubameyang non sono nella lista dell'Inter"."Si è complicato per valutazioni diverse, ma Paquetà potrebbe comunque lasciare il Milan"."Sono idee ma si potrebbe anche andare su piste dalla Serie A"."Sì, ad oggi rimane al Parma"."Lui tornerebbe di corsa, ma la Roma al momento non si è mossa in tal senso"."Non c'è alcun accordo per Pogba, la situazione è ancora ferma".