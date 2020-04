Idee, rumors, indiscrezioni, trattative dei club nazionali e internazionali. Come ogni mercoledì e ogni sabato, Fabrizio Romano risponde alle domande di calciomercato dei nostri utenti su Calciomercato.com. Ecco quelle selezionate in merito agli ultimi argomenti.



Buongiorno, potrebbe chiarire la situazione legata al futurodi Dominik Szoboszlai? Arriverà in Italia o andrà all'estero?



"Piace molto al Milan, alla Lazio e a Fabio Paratici della Juventus ma al momento non c'è niente di fatto. Il costo si sta alzando e la decisione del giocatore non arriverà prima di metà maggio".



Con le cessioni di Icardi Perisic e Joao Mario l’Inter potrebbe andare su Pogba? Considerando gli ottimi rapporti con Conte.



"Pogba guadagna quasi 16 milioni e ne costa almeno 100: oggi è impensabile per l'Inter".



Jonathan David potrebbe interessare all'Inter?



"E' ritenuto un ottimo prospetto ma Conte vuole giocatori più pronti subito".



L'Inter potrebbe tornare su Lucas Vazquez?



"Non è l'esterno a tutta fascia che ha in mente l'Inter".



Finora a che punto è il rinnovo di Dybala?



"Molto avanzato. La Juve e Dybala arriveranno al rinnovo, ci stanno lavorando da novembre; bisogna smarcare il punto dei diritti d'immagine ma c'è grande ottimismo".



De Ligt interessa al Barcellona?



"De Ligt interessa a tanti club ma rimarrà certamente alla Juventus".



Sento parlare spesso di Jorginho alla Juve, ma per la sua età e il suo costo la vedo una soluzione impossibile. Specialmente per la sua titolarità indiscussa in un ottimo club come il Chelsea dove ha anche una love story che lo lega sentimentalmente. Inoltre la Juve oltre ad avere Bentancur sembra molto intenzionata a chiudere per Tonali. Per tanto, quanto c’è di vero sulla storia Juve-Jorginho?



"C'è di vero che piace moltissimo a Sarri, questo è naturale. Se il Chelsea dovesse metterlo in vendita, può diventare un'occasione. Di certo non è il primo obiettivo al momento".

