Idee, rumors, indiscrezioni, trattative dei club nazionali e internazionali. Come ogni mercoledì e ogni sabato, Fabrizio Romano risponde alle domande di calciomercato dei nostri utenti su. Ecco quelle selezionate in merito agli ultimi argomenti."Nelle idee di Sarri, Jorginho è al primo posto. Ma al momento non c'è alcun accordo col PSG o con il Chelsea per Pjanic (che sarebbe incluso nelle operazioni)"."Ad oggi l'Inter non ha fatto alcun tentativo per Meunier, non è una priorità"."Almeno uno dei due andrà certamente via dal Real Madrid, ma difficile la destinazione Serie A per loro"."Al momento è fantasia. Perché la proprietà del Newcastle non è ancora stata approvata dalla Premier, perché Pochettino non ha alcun accordo fatto col Newcastle e perché Higuain non ha ricevuto nessun segnale"."Difficile che il ragazzo accetti di fare un passo indietro così"."No, al momento no"."Ausilio è stato chiarissimo: 111 milioni per Lautaro, Firpo convince ma evidentemente non alla valutazione che ne fa il Barça (30 milioni)"."Pinamonti ha bisogno di giocare e l'Inter lo sa bene, il percorso impostato è per mandarlo a giocare"."Pogba è una trattativa complicatissima perché lo United ad oggi non ha dato alcun segnale di cessione, Haaland quest'anno non ha clausole e rimane dov'è (si attiverà più avanti). Mbappé è inavvicinabile"."Piace Gabriel Magalhaes ma ha offerte anche dalla Premier League"."No, rimarrà alla Lazio e potrà anche rinnovare"."Incedibile per il Barça così come de Jong, ter Stegen e Messi"."La volontà di blindare Orsolini: il club vuole tenerlo anche per il 2020/2021"."Proverà a vendere Nainggolan ma non per comprare Vidal, al momento".