. Come ogni mercoledì e ogni sabato, Fabrizio Romano risponde alle domande di calciomercato dei nostri utenti su Calciomercato.com. Ecco quelle selezionate in merito agli ultimi argomenti."Per le preferenze della Juventus, al primo posto c'è Zaniolo da tempo. Ma Tonali è altrettanto gradito, l'Inter oggi è avanti"."Al momento ci sono stati solo dialoghi ma nessun accordo tra Juventus e Chelsea, l'operazione Jorginho è tutt'altro che facile"."In questo momento non è vicino. La Juve lo segue e ha iniziato a trattarlo ma non ha chiuso alcun tipo di accordo col Santos"."Non è tutto fatto perché manca ancora un accordo tra Inter e Brescia. Ma Tonali ha dato la sua totale preferenza all'Inter da giorni".Thuram è un obiettivo della Juve?"No, non è una prima scelta e non è ancora pronto"."Tutto passa ovviamente dalla salvezza, la squadra da costruire passerà da quello. La priorità è tenere Barak che sta piacendo tantissimo e blindare Mancosu"."Prendere Pogba a costo zero è impossibile. Il Manchester United non perderà un giocatore così a zero per due volte di fila (la Juve lo prese proprio a zero da giovanissimo)"."Questione di tempo e Dybala rinnoverà il suo contratto con la Juve"."A meno di offerte clamorose rimarrà alla Fiorentina per scelta di Commisso"."No, al momento no".Bakayoko torna al Milan?"Lui vorrebbe certamente tornare al Milan, di corsa. Ma ad oggi non c'è una trattativa reale per riprenderlo"."Il PSG ha offerto il rinnovo a Kouassi da tempo ed è convinto che il giocatore possa accettare. Non ci sono ancora firme ma il PSG è fiducioso per blindarlo"."Più Roma che Juventus, ad oggi".