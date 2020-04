. Come ogni mercoledì e ogni sabato alle ore 18 da oggi, Fabrizio Romano risponde alle domande di calciomercato dei nostri utenti su Calciomercato.com. Ecco quelle selezionate in merito agli ultimi argomenti."Questa domanda si potrebbe estendere a tanti club italiani e europei, non solo al Milan. Ad esempio, per Dani Olmo ci ha provato in ogni modo e per Haaland sono servite commissioni importanti oltre a un investimento sul cartellino"."Al momento la guida è totalmente tra le mani di Gazidis con il suo team, Moncada e Almstadt hanno certamente ancor più potere nelle scelte sul mercato. Paolo Maldini prenderà presto una decisione (orientata verso l'addio), ora ha avuto problemi di salute che ha superato ma è giustamente concentrato sulla ripresa"."La Fiorentina pretenderà almeno 55/60 milioni di euro. Prima del Coronavirus si andava spediti verso la cessione, adesso che i rapporti di forza economica dei club sono cambiati non ci sono più certezze: Commisso proporrà il rinnovo a Chiesa in tempi brevi, Juventus e Inter sanno quanto devono spendere per prenderlo"."Sono certamente due nomi 'in lista'. Pogba è il grande sogno della Juve che ne parla da mesi con Mino Raiola; prima della crisi per il Coronavirus si studiava già un'offerta, ora bisogna ripensare le cifre ma se lo United decidesse di venderlo, la Juve si farebbe trovare pronta: l'idea è di predisporre tutto per provarci seriamente. Per Tonali è sfida totale con l'Inter"."Il paracadute dà garanzie economiche fino a un certo punto se hai stipendi pesanti per esempio vista la situazione di Genoa o Sampdoria: la speranza - come giusto che sia - di tutti è di rimanere in Serie A. La squadra che potrà perdere di più a livello economico non si può sapere adesso, ma a livello di rapporti di forza, i top club paradossalmente avranno meno margine di manovra del previsto. Esempio: se 2 mesi fa la Juventus poteva valutare di offrire 100 milioni per Pogba, oggi deve prima pensare a vendere, a incastrare altre pedine prima di impostare un'operazione così"."Se rimanesse Lautaro, non credo arriverebbe un top player proprio in attacco. L'idea è rinforzare centrocampo e fasce senza perdere alcun big"."Uno dei migliori prospetti d'Europa nel suo ruolo senza dubbio. Al Milan piace molto, ma sta già raggiungendo costi inarrivabili per società italiane"."Non è sicuro che Donnarumma vada via, dovesse farlo di certo il Milan prenderebbe un portiere più affidabile per non mettere subito troppe pressioni a Plizzari che è comunque molto considerato per il futuro. Il ritorno di Piatek ad oggi non risulta"."Sì, Godin può partire anche perché l'Inter risparmierebbe quasi 20 milioni con il suo ingaggio. Kumbulla è un obiettivo serio, Vertonghen è un'idea per cui al momento non si è andati avanti"."Immobile non lascerà la Lazio, a meno di clamorosi colpi di scena"."Il Kun guadagna quasi 15 milioni netti all'anno bonus compresi: impensabile"."Ad oggi questa è fantasia; inoltre, Lukaku rimarrà certamente all'Inter"."Per l'Italia dico Sandro Tonali, per l'Europa non escludo che si muova nuovamente Erling Haaland".