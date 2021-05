Nikola Milenkovic è pronto a dire addio alla Fiorentina e, dopo aver detto no al rinnovo, a solo un anno di scadenza il costo del suo cartellino si è inevitabilmente deprezzato. Oggi, secondo la Gazzetta dello Sport, Commisso spera di incassare non meno di 25 milioni di euro forte di una ricca concorrenza che vede Inter e Juve in testa fra le italiane.