Valentino Angeloni, responsabile del settore giovanile della Fiorentina, parla dopo la vittoria della Coppa Italia Primavera da parte della Viola, guidata da Aquilani in panchina: “All'inizio dell'anno qualcuno ha storto la bocca. Le qualità di Alberto sono indiscusse, come uomo e come allenatore. Le sue idee si sposavano e si sposano con quello che è il nuovo modello di calcio della Fiorentina”.