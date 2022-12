Il Corriere della sera fa il punto sui rinnovi in casa Inter: E a proposito di contratti, l’Inter può vivere una fase di profondo rinnovamento da qui a fine stagione. I giocatori in scadenza sono tanti: Skriniar su tutti, ma anche Darmian, D’Ambrosio, Dzeko (per loro si stanno intavolando trattative per il rinnovo), oltre a De Vrij, Handanovic, Dalbert e Cordaz, probabili partenti. E poi ci sono i prestiti di Acerbi e Lukaku. Ecco, Romelu è l’altro grande regalo di Natale che vorrebbe Inzaghi: vederlo recuperato a gennaio conterà già moltissimo per gli equilibri nerazzurri”