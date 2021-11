Una delle costanti delle ultime stagioni interiste si chiama Marcelo Brozovic. Il playmaker croato con il tempo è diventato il cardine del centrocampo nerazzurro, ma con un contratto in scadenza giugno 2022 il futuro potrebbe essere lontano da Milano. Per i betting analyst, riporta Agipronews, l’addio del croato nella sessione estiva di calciomercato si gioca a 2, contro l’1,72 di una possibile permanenza agli ordini di Inzaghi. Quello di Brozovic potrebbe non essere l’unico movimento nella linea mediana, infatti la dirigenza dei campioni d’Italia in carica sembra aver messo gli occhi sul trequartista del Sassuolo Filip Djuricic: il suo arrivo già nella sessione invernale di calciomercato vale 4 volte la posta.