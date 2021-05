Al termine della stagione, Inter ed Hellas Verona si incontreranno per decidere il futuro di Federico Dimarco e di Eddy Salcedo. Il primo può essere riscattato dai gialloblù per 6,5 milioni di euro, ma l'Inter ha un 50% sulla futura rivendita e potrebbe decidere di riportarlo a casa, mentre per il secondo si valuta il rinnovo del prestito a Verona per un'altra stagione.