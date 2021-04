L'Inter nei giorni scorsi ha avuto un colloquio con l'agente ​Fali Ramadani: si è parlato di Luka Jovic, attaccante serbo del Real Madrid, attualmente in prestito all'Eintracht Francoforte, e Nikola Maksimovic, difensore che non rinnoverà il contratto in scadenza a giugno con il Napoli.