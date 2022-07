La Gazzetta dello sport scrive così sulle nuove strategie dell’Inter sul mercato: "Un nome che finora l'Inter ha lasciato in stand-by aspettando sviluppi sui fronti più caldi e prioritari, ma che resta sullo sfondo tra le prime opzioni per completare il reparto difensivo. Da quando ha deciso di non rinnovare il contratto in scadenza nel 2023 con il Borussia Dortmund, è stato offerto a mezza Europa, Inter compresa".