In casa Inter è scontato un contenimento delle spese: la prima voce su cui incidere è il costo del lavoro, quindi una riduzione del monte ingaggi, oggi di circa 150 milioni di euro.



A questo potrebbe aggiungersi un mercato in autofinanziamento, significherebbe dover cedere un big e potrebbe essere Lautaro secondo il Corriere della Sera. L'attaccante argentino è un assegno circolare sul mercato, assicurerebbe un'alta plusvalenza e un incasso notevole, anche in uno scenario fiaccato dalla pandemia.