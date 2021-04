L'Inter resta alla finestra per Florenzi. Il Paris Saint-Germain non ha ancora deciso se riscattare il suo cartellino a titolo definitivo dalla Roma per 9 milioni di euro. Come si legge sulla Gazzetta dello Sport, sul taccuino di Leonardo c'è il nome di Emerson, esterno di proprietà del Barcellona attualmente in prestito al Betis di Siviglia. Sulle sue tracce c'è anche il Tottenham di Mourinho.