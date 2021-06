Con l’arrivo di Simone Inzaghi in panchina, l’Inter si appresta a cambiare volto in vista della prossima stagione. L’approdo dell’ormai ex allenatore della Lazio all’ombra del Duomo è realtà e con lui i betting analyst sono pronti a scommettere che anche diversi pupilli del tecnico sbarcheranno ad Appiano Gentile. Primo tra tutti , riporta agipronews, l’esterno Manuel Lazzari, in quota a 2,75, giocatore chiave per gli schemi del tecnico soprattutto in caso di partenza di Hakimi, corteggiato dalle big d’Europa. Ma la lista non finisce qui tanto che anche Luis Alberto e Sergej Milinkovic-Savic, potrebbero sposare la causa nerazzurra tanto che un loro trasferimento vale tre volte la posta. Obiettivo meno alla portata, invece, quello di Ciro Immobile: il centravanti campano, uomo di punta al quale la Lazio potrebbe rinunciare solo davanti a un’offerta faraonica, si trova in quota a 7,50.