Giovanni Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo, parla a Il Messaggero del futuro di Gianluca Scamacca: "Scamacca, essendo un attaccante, ha tantissimo mercato ed è già in orbita nazionale. L’Inter è stata tra le prime ad informarsi, ma ha ricevuto richieste anche dall’estero. Per il momento non ci sono chiusure o accordi. Bisogna capire qual è il momento giusto anche per loro".