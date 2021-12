Il Barcellona deve correre ai ripari nel mercato di gennaio per provare a salvare la stagione. Servono almeno due innesti di grande qualità in attacco: il primo è stato individuato in Cavani, ci sono margini per arrivare al traguardo. Si è parlato molto di un possible ritorno di Alexis Sanchez ma dal club nerazzurro hanno sempre smentito questa ipotesi e lo stesso Xavi sembra orientato su altri profili.