Linea verde sul mercato dell'Inter. Secondo la Gazzetta dello Sport, il sogno è il trequartista argentino Thiago Almada (classe 2001) del Velez. Dal Verona possono tornare Dimarco (Emerson Palmieri, Marcos Alonso e Kostic continuano a essere sul taccuino di Marotta e Ausilio) e Salcedo.



In difesa Zinho Vanheusden potrebbe ripercorrere la scalata di Bastoni: sarà riscattato dallo Standard Liegi e poi studierà alla spalle di Skriniar. Da valutare il futuro di Pirola (2002), che già nella scorsa stagione aveva impressionato Conte ma che al Monza ha giocato solo 8 partite. Agoumé (2002) ha fatto vedere cose interessanti allo Spezia e piace anche a tanti club stranieri: l’Inter valuterà insieme al giocatore il futuro.



In uscita Kolarov e Young sono in scadenza di contratto, per Vecino si cercherà una sistemazione – cosa non riuscita lo scorso anno anche a causa del lungo infortunio —, poi bisognerà trovare acquirenti per Nainggolan, il cui contratto pesa sul bilancio. Come quelli di Vidal e Sanchez, il cui futuro non è affatto scontato.