Lautaro ha sposato Milano. L’ha mostrato in passato, dimenticando la corte del Barcellona per tenere la testa sull’Inter, spendendosi in una promessa a Conte. L’ha fatto capire anche di recente, con il divorzio dai suoi vecchi agenti, Beto Yaque e Rolando Zarate. La nuova regia sarebbe quella del padre Mario. A lui, ma anche ai vecchi agenti descritti come molto intraprendenti nel cercare nuove soluzioni per Lautaro, l’attaccante ha ribadito chiaro e tondo che il suo futuro lo vede all’Inter.



Con i vecchi rappresentanti è agli inizi una battaglia sui diritti d’immagine del calciatore, uno scenario che in qualche modo ricorda il caso Dybala. Sempre secondo la Gazzetta dello Sport, l’Inter è lì che aspetta. Il nuovo contratto con il giocatore è stato già definito: base di 4,5 milioni più bonus a stagione, senza clausola rescissoria. Per l’annuncio non manca poi molto: fosse per il giocatore, sarebbe già arrivato.