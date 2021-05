L'Inter non intende assolutamente privarsi di Lukaku, Bastoni e Barella e magari di altri elementi giudicati chiave come Lautaro, De Vrij, Skriniar, Hakimi e Brozovic, ma in presenza di offerte per uno degli ultimi cinque dovrà fare dei ragionamenti. Anche perché, per esempio, Brozo ha un solo anno di contratto.



Cedere Eriksen, che ha un ingaggio elevato e un certo mercato in Inghilterra, aiuterebbe assai. Sempre secondo il Corriere dello Sport, bisognerebbe poi monetizzare le partenze dei giovani e magari alleggerirsi di quei contratti pesanti di giocatori di valore, ma non "indispensabili". Esempi? Su tutti Vidal e Sanchez. Già, ma è complicato trovare loro una sistemazione. In più da Cagliari rientrerà Nainggolan e non sarà l'unico... cavallo di ritorno.