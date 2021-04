Gianfranco Zola, ex stella del Chelsea, parla a RedGol, dicendo la sua su Arturo Vidal: "Questo infortunio non cambia la considerazione che Antonio Conte ha di lui, le qualità rimangono quelle agli occhi del tecnico. Penso che Vidal resterà all'Inter, credo sarà un giocatore importante per la prossima annata. Certo, dipenderà da lui, dovrà lavorare sodo per poter recuperare lo status di titolare che aveva al suo arrivo a Milano".