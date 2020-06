Domani quarta e ultima giornata del torneo di Fifa 20 organizzato da CM.com in collaborazione con Exeed e che vede proprioaffrontare in un triangolare i team eSports ufficiali di, grazie alle straordinarie prestazioni di. Ultima chance quindi per riprendere il team fiorentino e ribaltare le sorti di un torneo che vede la Viola al comando anche della classifica player singoli.Appuntamento sui canali Twitch dei due caster Nello 'Hollywood285' Nigro Matteo 'Ribera' Ribera , che trasmetteranno tutti gli incontri in diretta streaming. Intanto ecco qui sotto gli highlights per rivivere le emozioni della terza giornata.Er_​Caccia98 (Monza) - Giovhy69 (Fiorentina) 0-2Giovhy69 (Fiorentina) - Er_Caccia98 (Monza) 0 -3Er_​Caccia98 (Monza) - Dagnolf (Exeed) 4-4Dagnolf (Exeed) - Er_​Caccia98 (Monza) 2-2Giovhy69 (Fiorentina) -Dagnolf (Exeed) 1-3Giovhy69 (Fiorentina) - Dagnolf (Exeed) 3-2Montaxer (Exeed) - Stiven97 (Fiorentina) 2-1Montaxer (Exeed) - Stiven97 (Fiorentina) 0-0Figu7rinho (Monza) - Montaxer (Exeed) 0-0Figu7rinho (Monza) - Montaxer (Exeed) 3-3Stiven97 (Fiorentina) - Figu7rinho (Monza) 2-0Stiven97 (Fiorentina) - Figu7rinho (Monza) 3-1Giovhy69 (Fiorentina) - Figu7rinho (Monza) 2-1Giovhy69 (Fiorentina) - Figu7rinho (Monza) 0-3Dagnolf (Exeed) - Giovhy69 (Fiorentina) 4-2Dagnolf (Exeed) - Giovhy69 (Fiorentina)​ 1-3Figu7rinho (Monza) - Dagnolf (Exeed) 5-2Figu7rinho (Monza) - Dagnolf (Exeed)​ 2-2Fiorentina 19Exeed 15Monza 14Giovhy69 12Figu7rinho 9Dagnolf 9Stiven97 7Montaxer 6Er_caccia98 5