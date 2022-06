La grande stagione disputata con il Vicenza non è passata inosservata. Filippo Ranocchia è uno dei centrocampisti più corteggiati in questa prima parte di mercato. Dopo aver rinnovato il contratto con la Juve fino al 2026, il talento perugino andrà in prestito: sulle sue tracce ci sono Verona, Sampdoria ed Empoli.