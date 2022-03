La Juventus cerca un rinforzo importante per reparto in vista del prossimo mercato estivo.



DIFESA - Il futuro di Chiellini è appeso anche allo spareggio mondiale: il capitano ha un biennale ma sarà lui a decidere, in base alle sue condizioni fisiche e alle motivazioni, se continuare o no. In ogni caso la dirigenza ha già iniziato le grandi manovre per avere un uomo in più nelle retrovie: il nome più gettonato è quello di Antonio Rudiger, difensore del Chelsea col contratto in scadenza che piace parecchio ad Allegri. Il nodo è l’ingaggio (parte da 8 milioni) ma i contatti sono già stati avviati. Alternative: Bremer del Torino e Milenkovic della Fiorentina. Dal Chelsea potrebbe arrivare anche Marcos Alonso, rinforzo gradito per la fascia sinistra. Monitorati anche i giovani Bellanova del Cagliari e Cambiaso del Genoa.



CENTROCAMPO - Si lavora su due fronti: il sogno è una mezzala forte, ovvero Pogba, il piano B un play, con Locatelli che farà la mezzala. Allegri preferirebbe la prima soluzione, ma per riportare a Torino l’ex amatissimo, che guadagna troppo (15 milioni) servirebbe un sacrificio economico. Per la regia il candidato forte è l’azzurro Jorginho, in scadenza nel 2023. Più difficile e più costoso Frenkie de Jong del Barcellona.



ATTACCO - Fari puntati soprattutto sul romanista Nicolò Zaniolo, ma (sempre secondo la Gazzetta dello Sport) anche sul trequartista del Sassuolo, Giacomo Raspadori.