José Luis Gayà, capitano del Valencia, è uno degli obiettivi di mercato della Juventus. Ma, stando a quanto scrive il Mundo Deportivo, anche il Barcellona e l'Atletico Madrid puntano l'esterno sinistro per rinforzare la corsia mancina. Non è inoltre da escludere l'ipotesi rinnovo col Valencia per il terzino classe '95.