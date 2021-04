Allegri può tornare sulla panchina della Juventus al posto di Pirlo. In tal caso, sempre secondo la Gazzetta dello Sport, il club bianconero potrebbe rinunciare a Cristiano Ronaldo puntando sul rilancio di Dybala.



Confermato insieme a Chiellini e ai giovani da cui ripartire: De Ligt, Bentancur, Chiesa e Kulusevski. A centrocampo piace Locatelli del Sassuolo, Allegri non si opporrebbe alle cessioni di Ramsey e Rabiot. In attacco può restare Morata o tornare Kean.