Il centrocampo bianconero resta sotto esame e la sfida contro il Milan sarà una prova significativa per molti suoi interpreti che avranno una nuova occasione di dimostrare di meritarsi o meno la Juventus del futuro.



Non è un mistero che Rabiot, in crescita nelle ultime uscite (basti vedere l’assist per Cristiano Ronaldo a Udine), e Ramsey siano sul mercato: sono arrivati a parametro zero e la loro cessione garantirebbe una plusvalenza, vero e proprio ossigeno per i tanto bistrattati conti bianconeri. La Juventus si libererebbe anche di due ingaggi pesanti, da 7 milioni netti a stagione.



Sempre secondo Tuttosport, McKennie, costato 23 milioni, e Arthur, oltre 80 con i bonus, non dovrebbero essere coinvolti dalle operazioni estive, mentre la situazione di Bentancur - pagato 9,5 milioni - va valutata anche se i ricavi di una sua eventuale rivendita dovrebbero essere spartiti a metà con il Boca Juniors.