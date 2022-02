Non tutti i mercati al mondo sono chiusi. In Brasile, Argentina, ma anche in Svizzera c'è ancora possibilità di acquistare giocatori e proprio il Basilea è in forte pressing con la Juventus per l'acquisto di Kaio Jorge. C'è tempo fino al 15 febbraio e il giocatore è tentato dall'addio immediato per trovare spazio e continuità.