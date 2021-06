L'Arsenal non demorde per Houssem Aouar. Secondo quanto riporta The Sun, i Gunners nelle prossime ore presenteranno una nuova offerta ufficiale all'Olympique Lione per il talentoso centrocampista di 22 anni. Al giocatore, invece, sarà offerto uno stopendio da ben 100.000 sterline a settimana (ovvero 6 milioni di euro l'anno, ndr).