Secondo quanto riferito dalla Gazzetta dello sport, Mac Allister avrebbe dato il suo benestare al trasferimento alla Juve. L’argentino avrebbe anche superato Milinkovic Savic nell’indice di gradimento ma non sarà facile trovare un accordo con il Brighton: gli inglesi non hanno bisogno di soldi e venderanno il campione del mondo solo in caso di offerta davvero indecente.