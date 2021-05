Alvaro Morata ha le idee chiare e per il suo futuro vorrebbe continuare a vestire la maglia della Juventus. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, i bianconeri devono ancora decidere su cosa fare col proprio numero 9, ma la volontà dell'attaccante è di proseguire il suo cammino in Italia, anche perché, in caso di un eventuale ritorno in Spagna, l'Atletico Madrid lo ritiene ormai fuori dal progetto tecnico.