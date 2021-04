La Juve ha deciso e proseguirà anche nel corso della prossima stagione con una politica di acquisti giovani, ma di grande affidabilità sull'onda lanciata dai colpi Federico Chiesa e Dejan Kulusevski. Per questo il primo nome per rinforzare il centrocampo, la priorità di Paratici, resta quella di assicurarsi l'ex centrocampista del Milan e oggi al Sassuolo, Manuel Locatelli. È in cima alla lista dei desideri verso la prossima stagione.